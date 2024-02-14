قصة مثيرة لنجاة مواطن وابنه بعدما اقتربا من الموت في صحراء النفود

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روى المواطن بندر الرومي تفاصيل مثيرة، حول عملية إنقاذه بعدما ضل طريقه في صحراء النفود، مع ابنه عبد الإله.





نجاة مواطن وابنه في صحراء النفود:

إنقاذ سودانيين في صحراء ليبيا:



وفي التفاصيل التي رواها الرومي خلال لقائه مع برنامج "آخر نفس"، فإنه كاد أن يهلك مع ابنه من الجوع والظمأ، أثناء سيره بسيارته.وأضاف أنه قبل العثور عليه بلحظات: "استسلمت، وصار في براد خفيف، في ضو خفيف شفته، كان في واحد بسيارة تأثر بالحيل يقول لما أسمع إن في شخص ضايع بالنفود"وتابع قائلا : بعد ساعة وأنا جالس سمعت صوت سيارة، كان فريق إنجاد الله يجزاهم الخير، من الفرحة أبي أقع قدامهم فكرتهم من الرعيان".كما نوه أنه كان قلقا على ابنه عبدالإله ويأمل أن يكون في السيارة لأن والده لم يرغب في أن يراه بهذه الحالة السيئة.وأشار إلى أن الفريق قام بنقله إلى المستشفى حيث بقي قرابة 24 ساعة، ولم يستطع التمييز حتى عصر اليوم التالي.وفي سياق مواز، وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" نهاية الشهر الماضي، لحظة إنقاذ عدد من السودانيين ، الذين اقتربوا من الموت عطشا في إحدى الصحاري بليبيا.وبحسب ما وثقه مقطع الفيديو المتداول، فقد أظهر نجاح شباب ليبيين في العثور على سوداني فقد في الصحراء.ويظهر مقطع الفيديو، أنه بعد إنقاذه طلب منهم البحث عن إخوانه، وتم إنقاذهم جمعيا بعد البحث عنهم.أيضا أظهر الفيديو عددا من الشباب الليبيين يسيرون بسيارتين وسط الصحراء، وعثروا على سوداني يجلس على الأرض وبدا عليه التعب والإرهاق.وعند الوصول إليه ردد الشباب الليبيون عبارة "الله اكبر"، حيث اطمأنوا على الرجل السوداني وقدموا له عصيرا.فيما طلب منهم السوداني البحث عن إخوانه، واستجاب له الشباب وعثروا على إخوانه وبحوزتهم عدد من الأغنام التي كانوا يرعونها في الصحراء.ومن شدة الفرح أقدم الرجل السوداني على ذبح عدد من الأغنام تكريما للشباب الذين قاموا بإنقاذه هو وإخوانه من موت محقق.