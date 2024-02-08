ظهر كجذع شجرة.. شخص يصطاد الحبارى بهذه الحيلة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، تنكر شخص على هيئة شجرة ليصطاد طائر الحبارى بطريقة غير متوقعة.





شخص يصطاد الحبارى بهذه الحيلة:



طفل يصطاد حبارى:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول أشخاصا يجلسون داخل مركباتهم بينما يجلس على الأرض شخص متنكرا على هيئة شجرة دون أن يتحرك.وعندما اقتربت الحبارى من الشخص المتنكر سارع بالإمساك بها دون عناء.كما ظهر تجمع عدد من الأشخاص حوله، معبرين عن فرحتهم باصطياد طائر الحبارى.وعلق أحد النشطاء على الواقعة بالقول :" احتيال ناجح وظريف"، وعلق آخر :" أتوقع خوفها من السيارات اتجهت إلى ما هو أمامها لتختبئ ولم تظن أنها وقعت في المحضور".وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو ، طفلاً يعلمه والده صيد الحباري ببندقية صيد، من الواضح أن وزنها أثقل من الطفل وأطول منه في طولها.ويبدو الطفل في المقطع القصير وهو يمسك بالبندقية ويتأهب للصيد، لكنه بعد إطلاق المقذوف يسقط أرضاً من قوة الاندفاع.يذكر أن المعلقين على الفيديو حينها انتقدوا الواقعة مشيرين إلى أنه لطفل خليجي، دون تحديد دولة بعينها.