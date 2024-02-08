الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ظهر كجذع شجرة.. شخص يصطاد الحبارى بهذه الحيلة

ا
صورة من الفيديو
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، تنكر شخص على هيئة شجرة ليصطاد طائر الحبارى بطريقة غير متوقعة.

شخص يصطاد الحبارى بهذه الحيلة:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول أشخاصا يجلسون داخل مركباتهم بينما يجلس على الأرض شخص متنكرا على هيئة شجرة دون أن يتحرك.

وعندما اقتربت الحبارى من الشخص المتنكر سارع بالإمساك بها دون عناء.

 كما ظهر تجمع عدد من الأشخاص حوله،  معبرين عن فرحتهم باصطياد طائر الحبارى.

وعلق أحد النشطاء على الواقعة بالقول :" احتيال ناجح وظريف"، وعلق آخر :" أتوقع خوفها من السيارات اتجهت إلى ما هو أمامها لتختبئ ولم تظن أنها وقعت في المحضور".

طفل يصطاد حبارى:


وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو ، طفلاً يعلمه والده صيد الحباري ببندقية صيد، من الواضح أن وزنها أثقل من الطفل وأطول منه في طولها.

ويبدو الطفل في المقطع القصير وهو يمسك بالبندقية ويتأهب للصيد، لكنه بعد إطلاق المقذوف يسقط أرضاً من قوة الاندفاع.

يذكر أن المعلقين على الفيديو حينها انتقدوا الواقعة  مشيرين إلى أنه لطفل خليجي، دون تحديد دولة بعينها.

اقرأ أيضا

بعمر 95 عامًا.. بريطاني يحصل على درجة الماجستير في الفلسفة

في أمريكا.. لص يسرق 49 جهاز آيفون ويخرج بهدوء أمام سيارة الشرطة (فيديو)

يصلى الجمعة فقط ويترك الصلوات الخمس والاجتماع لها بسبب العمل..ما حكمه؟

فيديو يوثق كارثة لمحبي التخييم في البر

878 يومًا خارج الأرض.. رائد فضاء روسي يحطم الرقم القياسي العالمي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

2024-02-07_16-51-00 5:34 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

فيديو يوثق كارثة لمحبي التخييم في البر

ا 10:54 م الإثنين، 05 فبراير 2024

لوجه الله".. مواطن يخصص منتجات مزرعته "مجاناً" في تبوك

حليب الإبل 10:48 م الأحد، 28 يناير 2024

لن تصدق ما يفعله كوب من "حليب الإبل" لمرضى السكري

صالح الفوزان 6:23 م الأربعاء، 17 يناير 2024

دخل للصلاة فلم يجد مكانا في الصفوف.. هل يصلي منفردًا خلف الصف؟