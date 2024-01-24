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يعلق التمائم من القرآن و من غيره بقصد دفع الشر من العين.. ما حكمه؟

تعليق تمائم القرآن - حكم ذلك
يعلق التمائم من القرآن و من غيره بقصد دفع الشر من العين.. ما حكمه
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم التمائم التي تعلق من القرآن أو من غيره، بقصد دفع الشر من العين.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " حكم التمائم التي تعلق من القرآن أو من غيره، بقصد دفع الشر من العين ونحوه ونحوه"زاضافة اعلان

وأجاب الشيخ الفوزان بالقول :" أن ما يعلق في رقاب الحيوانات أو على السيارات ويتضمن عبارات شركية أو أسماء شياطين، لأنه محرم بالإجماع لأنه شرك بالله لتضمنه على الاستعانة بغيره سبحانه وتعالى".

وأوضح الشيخ الفوزان : أما إذا كان المعلق فيه نص آية من القرآن خاصة أو أدعية ثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موضع خلاف بين العلماء، لتضمنه على شيء لا محظور فيه، مبينا أن الصحيح هو التحريم لأنه يدخل في عموم الرقى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم صلاة المنفرد خلف الصف:


وفي وقت سابق أجاب الشيخ الفوزان على سؤال وجه له من قبل شخص، يتساءل فيه عن حكم صلاته إذا صلى منفردا خلف الصف.

وقال الشيخ الفوزان إن صلاته غير صحيحة لورود النص في ذلك، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره بالإعادة، أيضا قال صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لفذ خلف الصف".. والفذ هو المنفرد.

وأوضح أيضا أن المأموم إذا أراد الصلاة دخل مع المأمونين فإن لم يجد مكانا، دخل عن يمين الإمام إن أمكن، فإن لم يجد انتظر حتى يدخل معه أحد في صف وهو في ذلك كله معذور.

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