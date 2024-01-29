شخص وجد ذهبا ولم يجد صاحبه.. ماذا يفعل في هذه الحالة؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال بشأن العثور على ذهب دون معرفة صاحبه وكيف يتعامل الملتقط له في مثل هذه الحالة.





حكم من التقط ذهبا:



احتساب زكاة ذهب المرأة:



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وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" إذا عثرت على ذهب ولم أجد له صاحبا فماذا أفعل".وأوضح الشيخ الفوزان أنه أولا يجب عليه معرفة علامات الذهب الملتقط والصفات الفارقة له عن غيره.وأضاف أنه بعد ذلك يقوم الملتقط بالمناداة عليه لمدة سنة فإن جاء صاحبه أخذه بأمارته وعلاماته وإلا فشأنك بهد بعد السنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حكم اللُّقَطَة.في سياق آخر أجاب الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة ورئيس إدارة مجلس الجمعية الفقهية، عن سؤال بشأن كيفية احتساب زكاة حلي امرأة ترتدي بعض المشغولات الذهبية وتترك الباقي.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه :" إذا ارتدت المرأة عدّة قطع من المشغولات الذهبية وتركت البقية.. كيف تكون حسبة الزكاة؟".وأجاب بالقول :" أن الأصل هو الغرض من هذا الحلي، فإن كان الغرض الحي فلا زكاة فيه.. أما إذا كان الغرض منه التربص بارتفاع الأسعار فيجب فيه الزكاة لأن هذا بمثابة كنز يجب الزكاة فيه".