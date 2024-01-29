الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شخص وجد ذهبا ولم يجد صاحبه.. ماذا يفعل في هذه الحالة؟

صالح الفوزان
صالح الفوزان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجاب الشيخ  صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال بشأن العثور على ذهب دون معرفة صاحبه وكيف يتعامل الملتقط له في مثل هذه الحالة.

حكم من التقط ذهبا:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" إذا عثرت على ذهب ولم أجد له صاحبا فماذا أفعل".

وأوضح الشيخ الفوزان أنه أولا يجب عليه معرفة علامات الذهب الملتقط والصفات الفارقة له عن غيره.

وأضاف أنه بعد ذلك يقوم الملتقط بالمناداة عليه لمدة سنة فإن جاء صاحبه أخذه بأمارته وعلاماته وإلا فشأنك بهد بعد السنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حكم اللُّقَطَة.

احتساب زكاة ذهب المرأة:


في سياق آخر أجاب الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة ورئيس إدارة مجلس الجمعية الفقهية، عن سؤال بشأن كيفية احتساب زكاة حلي امرأة ترتدي بعض المشغولات الذهبية وتترك الباقي.


وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه :" إذا ارتدت المرأة عدّة قطع من المشغولات الذهبية وتركت البقية.. كيف تكون حسبة الزكاة؟".

وأجاب بالقول :" أن الأصل هو الغرض من هذا الحلي، فإن كان الغرض الحي فلا زكاة فيه.. أما إذا كان  الغرض منه التربص بارتفاع الأسعار فيجب فيه الزكاة لأن هذا بمثابة كنز يجب الزكاة فيه".اضافة اعلان

اقرأ أيضا

فضيحة أخلاقية في بريطانيا.. اعتداءات جنسية على مصابين بأمراض عقلية

ماذا يفعل من تذكر في الركعة الرابعة أن بملابسه نجاسة؟ "الخثلان" يُجيب

هذه أقسى عبارة يسمعها الموظف من المدير (فيديو)

أبرزها "العصيدة والهريس".. الشتاء ينعش الأكلات الشعبية بالقطيف

علاج جديد للاكتئاب عبر التحفيز المغناطيسي للدماغ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تعليق تمائم القرآن - حكم ذلك 7:48 م الأربعاء، 24 يناير 2024

يعلق التمائم من القرآن و من غيره بقصد دفع الشر من العين.. ما حكمه؟

الشيخ سعد الخثلان 7:49 م الإثنين، 22 يناير 2024

كيف يتم احتساب الزكاة حال ارتداء المرأة لعدة مشغولات ذهبية وترك الباقي؟

المسعف 5:59 م الإثنين، 22 يناير 2024

استجاب لمكالمة طفلة وأنقذ أمها.. عمل بطولي للمسعف عبد الله المطيري (تفاصيل)

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة 12:55 م الجمعة، 19 يناير 2024

خطيب المسجد الحرام: هذه هي الحياة الحقيقية التي يجب أن يحياها المؤمن (فيديو)

اقرأ أيضا

حليب الإبل
10:48 م الأحد، 28 يناير 2024

لن تصدق ما يفعله كوب من "حليب الإبل" لمرضى السكري

الشيخ سعد الخثلان
10:27 م الأحد، 28 يناير 2024

كيف يتم احتساب مسافة قصر الصلاة من المنزل أم العمران؟

قهوة
7:36 م الأحد، 28 يناير 2024

على معدة خالية.. تناول هذا النوع من القهوة يقيك من أمراض خطيرة

المقابلة الشخصية
5:05 م الأحد، 28 يناير 2024

كيف تتميز في مقابلة العمل للحصول على الوظيفة؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صالح الفوزان
8:23 م الإثنين، 29 يناير 2024

شخص وجد ذهبا ولم يجد صاحبه.. ماذا يفعل في هذه الحالة؟

امطار متوسطة - صورة ارشيفية
8:01 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. "تعليم بيشة" تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:39 م الإثنين، 29 يناير 2024

الأمن العام: 20 ألف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية

حساب المواطن
7:01 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن أسباب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين

فيديو
6:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. عبر منفذ البطحاء .. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بحيلة ماكرة في مركبة

وزارة الخارجية السعودية 2
5:54 م الإثنين، 29 يناير 2024

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة وتنديدها بالهجوم على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية