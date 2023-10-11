"الخثلان" يوضح حكم اشتراط أحد المشتركين في جمعية الموظفين أن يكون هو الأول

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أوضح
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم اشتراط أحد المشتركين في جمعية الموظفين أن يكون هو الأول.
حكم اشتراط أحد المشتركين أن يكون الأولوقال
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، إنه لا بأس في الاشتراط بأن يكون الشخص هو الأول حال اشتراكه في جمعية
الموظفين.
الاشتراط في جمعية
الموظفين جائز
وأضاف أن الاشتراط
جائز؛ لأنه في هذه الحال ليس فيه زيادة، وأن جمعية الموظفين يشترك فيها مجموعة
ويتفقون على أن يقتطع كل منهم جزءًا من راتبه، وهذه الأجزاء تجمع وتعطى لموظف
واحد.
رأي هيئة كبار
العلماء
وأشار إلى أن قرارًا
صدر من هيئة كبار العلماء بإجازة جمعية الموظفين؛ لأن المنفعة مشتركة بين أعضاء
الجمعية.
وبين أن الترتيب في الجمعية هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهكذا، فيه سعة، وهي أمور إجرائية غير مؤثرة في الحكم.
🔆 ما حكم أن يشترط أحد المشتركين في جمعية الموظفين أن يكون هو الأول؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) October 9, 2023
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