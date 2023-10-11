الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الخثلان" يوضح حكم اشتراط أحد المشتركين في جمعية الموظفين أن يكون هو الأول

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم اشتراط أحد المشتركين في جمعية الموظفين أن يكون هو الأول.اضافة اعلان

حكم اشتراط أحد المشتركين أن يكون الأول

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، إنه لا بأس في الاشتراط بأن يكون الشخص هو الأول حال اشتراكه في جمعية الموظفين.

الاشتراط في جمعية الموظفين جائز

وأضاف أن الاشتراط جائز؛ لأنه في هذه الحال ليس فيه زيادة، وأن جمعية الموظفين يشترك فيها مجموعة ويتفقون على أن يقتطع كل منهم جزءًا من راتبه، وهذه الأجزاء تجمع وتعطى لموظف واحد.

رأي هيئة كبار العلماء

وأشار إلى أن قرارًا صدر من هيئة كبار العلماء بإجازة جمعية الموظفين؛ لأن المنفعة مشتركة بين أعضاء الجمعية.
وبين أن الترتيب في الجمعية هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهكذا، فيه سعة، وهي أمور إجرائية غير مؤثرة في الحكم.

اقرأ أيضا

النجاح
7:43 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

من الفشل للنجاح.. 3 قصص ملهمة للتفكير خارج الصندوق

تيك توك 2
5:36 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

مليار شخص على "تيك توك".. 3 دول عربية ضمن قائمة الـ20 الأكثر استخدامًا

مستشفى
11:06 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الكويت.. دهس طفل عمره عامان بالخطأ أثناء رجوع والده بالسيارة للخلف

خنزير بركةمياه
10:15 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

خنزير يسقط في بركة تماسيح .. شاهد ماذا حدث (فيديو)

اقرأ أيضا

أقدم معلم دراسات اجتماعية في العالم يدخل موسوعة جينيس

"حلقة النار".. كيف ومتى ترى أكبر حدث كوني لهذا العام؟

للموظفين فقط.. 5 نصائح لتجنب الاحتراق في العمل

6 نصائح لا تفوتك.. كيف تحمي نفسك من الضغط المهني؟

كل ما تريد معرفته.. موعد صرف الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الدكتور سعد الخثلان 8:12 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

يصلي الفجر قبيل ذهابه للدوام بعد طلوع الشمس.. هل يأثم؟ "الخثلان" يوضح

الدكتور سعد الخثلان 7:55 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

مفاجأة.. "الخثلان" يوضح حكم شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية

الدكتور سعد الخثلان 8:01 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل حقوق العباد يُكفّرها شيء؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان 8:30 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

كيف تكسب ثلاثة ملايين حسنة؟ "الخثلان" يزف لك البشرى

اقرأ أيضا

فنجان القهوة
8:27 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

في بداية يوم جديد.. أفضل الوسائل التي تُحسّن مزاجك في الصباح

الدكتور سعد الخثلان
8:12 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

يصلي الفجر قبيل ذهابه للدوام بعد طلوع الشمس.. هل يأثم؟ "الخثلان" يوضح

المواهب
7:48 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

هل نرى إيلون ماسك جديدًا؟.. كاتب يدعو إلى الاستثمار في العقول المبدعة بالمملكة

رجل بلا مال
4:38 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"رجل بلا مال".. بريطاني يعيش دون استخدام للنقود منذ 15 عامًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
7:49 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي والتغيرات الجديدة

أمطار المملكة 17
7:26 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

صندوق تنمية الموارد البشرية
7:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تعديل البنود التنظيمية لمنصة التوظيف الوطنية

تيك توك 2
5:36 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

مليار شخص على "تيك توك".. 3 دول عربية ضمن قائمة الـ20 الأكثر استخدامًا

زلزال أفغانستان 2
4:52 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب أفغانستان وتوقعات العالم الهولندي تتحقق

مواقيت الصلاة
12:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الأربعاء 26 ربيع الأول.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء بالمدينة المنورة