"الخثلان" يوضح حكم اشتراط أحد المشتركين في جمعية الموظفين أن يكون هو الأول

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم اشتراط أحد المشتركين في جمعية الموظفين أن يكون هو الأول. اضافة اعلان





حكم اشتراط أحد المشتركين أن يكون الأول



الاشتراط في جمعية الموظفين جائز



رأي هيئة كبار العلماء



وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، إنه لا بأس في الاشتراط بأن يكون الشخص هو الأول حال اشتراكه في جمعية الموظفين.وأضاف أن الاشتراط جائز؛ لأنه في هذه الحال ليس فيه زيادة، وأن جمعية الموظفين يشترك فيها مجموعة ويتفقون على أن يقتطع كل منهم جزءًا من راتبه، وهذه الأجزاء تجمع وتعطى لموظف واحد.وأشار إلى أن قرارًا صدر من هيئة كبار العلماء بإجازة جمعية الموظفين؛ لأن المنفعة مشتركة بين أعضاء الجمعية.وبين أن الترتيب في الجمعية هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهكذا، فيه سعة، وهي أمور إجرائية غير مؤثرة في الحكم.