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"الخثلان" يوجه نصيحة مهمة لمن لا يُصلي الفريضة في المسجد

الدكتور سعد الخثلان
الخثلان
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وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة مهمة جدًا لمن لا يُصلي الفريضة في المسجد.اضافة اعلان

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على كل مسلم

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن من لم يصلِّ الفريضة في المسجد فهو مصر؛ لأن الصلاة في المسجد واجبة لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي.

النبي لم يرخص ترك الجماعة حتى للأعمى

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: "هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال نعم، قال: فأجب".
وأشار إلى أن هذا الحديث جاء في رواية غير مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: " فإني لا أجد لك رخصة، مؤكدًا أن هذا من أصرح الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة في المسجد.

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