منذ 19 عاما.. سفرة رمضانية بمكة المكرمة تستضيف 1200 شخص يوميا

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة"إكس"، مشهدا مبهجا لعمل من أعمال الخير في رمضان، الذي يدل على تكاتف المسلمين وتراحمهم في شهر رمضان المبارك.



أكبر سفرة رمضانية بمكة المكرمة:

رجل أمن يدعو عامل للإفطار بالمسجد الحرام:

توفر الإفطار لنحو 1200 شخص يوميا..

أكبر سفرة رمضانية في ⁧ #مكة_المكرمة ⁩ تستقبل الصائمين خلال شهر ⁧ #رمضان ⁩ منذ أكثر من 19 عاما

⁧ #العربية_في_رمضان ⁩

عبر: @__Khalid6 pic.twitter.com/hAND6pC2Kb — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 25, 2024

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية السعودية"، فإن السفرة تعد أكبر سفرة رمضانية في مكة المكرمة، والتي تستقبل مئات الصائمين، حيث توفر الإفطار لنحو 1200 شخص يوميا، خلال شهر رمضان منذ أكثر من 19 عاما.وأوضح أحد القائمين على السفرة لـ "العربية"، أنها بدأت منذ 1426 هـ، حيث بدأت بفكرة بسيطة يقوم عليها سبعة أشخاص حاولوا استضافة عدد بسيط من الأشخاص، والذي ازداد رويدا رويدا.وأضاف أنه بعد ازدياد العدد قامت بعض الجمعيات الخيرية بدعم السفرة، بسبب تواجدها في مكان يكثر به عدد العمالة التي تقبل على المائدة في الشهر الكريم.وفي واقعة أخرى وثق مشهد عفوي قيام رجل أمن بدعوة أحد العاملين على وجبة الإفطار في الحرم المكي الشريف، بعد أذان المغرب مساء يوم 11 رمضان.وخلال إفطار رجل الأمن مع عدد من زملائه في رحاب المسجد الحرام، وإذ بعامل يمر بجوارهم ويلقي عليهم التحية فما كان من رجل الأمن إلا أن دعا العامل لتناول وجبة الإفطار.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، الذي نشرته "الإخبارية"، وأثنوا على أخلاق رجال الأمن في الحرم المكي الشريف، وعلى هذا المشاهد التي تعكس تآخي المسلمين ورحمتهم فيما بينهم.