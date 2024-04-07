مميزات هائلة.. ماذا تعرف عن كاميرا "عين الصقر" في برج الساعة؟

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تتمتع كاميرا "عين الصقر" المثبتة في برج الساعة على ارتفاع 120 مترًا عن سطح الأرض، بتقنية عالية.

واستعرض مقطع فيديو نشرته فضائية "الإخبارية"، مميزات الكاميرا في التقاط الصور للمسجد الحرام والمناطق المحيطة.

وتمتلك الكاميرا التي يبلغ وزنها 90 كلجم، خاصية زوم 100x، مما يتيح تكبير الصور بدقة هائلة.

والكاميرا لديها القدرة على التقاط صور بانورامية للحرم، ورصد حركة المعتمرين في الطواف، وبيت الله الحرام والأماكن المحيطة به

