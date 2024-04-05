الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

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شاهد.. حشود مليونية تملأ المسجد الحرام والأماكن المحيطة في ليلة 27 رمضان

الهيئة العامة للعناية بشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي
حشود المصلين تملأ المسجد الحرام
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أظهر مقطع فيديو نشرته فضائية "الإخبارية"، حشود المصلين الهائلة التي امتلأ بها المسجد الحرام والأماكن المحيطة به في ليلة 27 رمضان، التي هي في أرجح الأقوال ليلة القدر. اضافة اعلان
وشهد هذا اليوم 26 من رمضان، التوافد الأكبر المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام منذ بداية رمضان. 

أعداد مليونية من المصلين والمعتمرين

وتدفقت أعداد مليونية من المصلين والمعتمرين والزائرين؛ لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، واغتنام ساعاته ونفحاته، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الدينية؛ المعينة على أداء العبادات وفق المقتضى الشرعي، في بيئة إيمانية وأجواء تعبدية خاشعة. 
و‏‎أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ عن نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك ، ولإثراء تجربة الزائرين والقاصدين، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة لهم، وفق خطة المنظومة للعشرة الأواخر من شهر رمضان.

نجاح خطة الرئاسة للجمعة الأخيرة من شهر رمضان ‏‎

وأبان رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن نجاح خطة الرئاسة لرابع جمعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك؛ جاء بفضل الله ، ثم بمتابعة القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما يتعلق بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما دينيًا؛ إلى حوكمة الخطط المرسومة، وحرص المنظومة الدينية من تمكين القاصدين أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة ليوم الجمعة، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين، مبيناً أن نجاح خطة المنظومة الدينية بالحرمين كذلك؛ جاء نتيجة ضبط مؤشرات القياس والأداء، وتحقيق رضا القاصدين، إلى جانب التناغم والتنسيق مع شركاء النجاح.




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