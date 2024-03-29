دعاء خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين: اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين

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تضرع خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، بالدعاء إلى الله تعالى بأن ينصر المستضعفين في فلسطين، مع استمرار العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

ودعا الجهني في ختام خطبة الجمعة اليوم: اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين، الله اجعلهم سنين كسني يوسف، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك آمين.

