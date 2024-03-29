مُعتمر عملاق في المسجد الحرام يخطف الأنظار بشدة (فيديو)

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جذب معتمر طويل القامة الأنظار إليه بشدة، بعد أن ظهر في مقطع فيديو أثناء الطواف حول الكعبة.

وظهر الرجل الذي لم تحدد جنسيته ويصل طوله إلى نحو 2.5 متر، مميزًا وسط المعتمرين أثناء الطواف.

وأثار المعتمر العملاق كما وصف تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دهشة بالغة بين المعلقين.

لكن هناك من أشفق على "أطول رجل في العالم" بسبب الصعوبة التي يعاني منها في التحرك بين المعتمرين الآخرين، وعلق قائلاً: "الله يتقبل منا ومنه للعلم هو يتعب ممن حوله بسبب طوله الله يعينه ويجعله في موازين حسناته".





