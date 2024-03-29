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تراويح 20 رمضان.. حشود المصلين تملأ الطرق المحيطة بالمسجد الحرام (فيديو)

المسجد الحرام - دعاء - صلاة التراويح - رمضان - شؤون الحرمين (2)
صلاة التراويح بالمسجد الحرام
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أظهر مقطع فيديو نشرته فضائية "الإخبارية"، امتلاء الطرق المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين أثناء صلاة التراويح ليلة الجمعة 20 رمضان. اضافة اعلان


صلاة التهجد في العشر الأواخر

في غضون ذلك، حددت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، موعد صلاة التهجد في المسجد الحرام في الثلث الأخير من الليل، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على أن يكون موعدها في المملكة بعد منتصف الليل بنحو نصف ساعة، لتكون الساعة 12:30 صباحًا تقريبًا.
ويؤم المصلين في صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، 4 أئمة، وهم: الدكتور الشيخ عبدالرحمن السديس، الدكتور الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، والشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ ماهر بن حمد المعقيلي.

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