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صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة.. "الخثلان" يوضح حكم شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية.اضافة اعلان

شرط في شراء الذهب

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يشترط في شراء الذهب: التقابض، والشراء عن طريق هذه التطبيقات والمواقع يفتقد شرط التقابض، والنبي ﷺ يقول: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال: مثلا بـمثل، هاءً بـهاء، سواءً بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربَـى".

لا يجوز البيع والشراء للذهب والفضة إلكترونيًا

وأضاف أنه عند بيع الذهب بورق نقدي، هنا يشترط التقابض، وعلى ذلك لا يجوز البيع والشراء للذهب والفضة عن طريق هذه المواقع والتطبيقات.

البديل هو ألا يعقد عقد البيع أو الشراء

وبين أن البديل هو ألا يعقد عقد البيع أو الشراء، وإنـما تطلب مـجرَّد طلب من غير عقد، وتقول: سأشتري عندما تحضر الذهب للمنزل، فعندما يحضر الذهب للمنزل تنظر لهذا الذهب وهل هو مطابق للمواصفات، فإن أعجبك تعقد عقد الشراء، يعني: تعطيه المبلغ، وهو يعطيك الذهب، فما قبل ذلك مـجرَّد وعد وإبداء رغبة وليس عقدًا، هذا لا بأس به.

يشترط عند شراء الذهب بالورق النقدي

 وتابع: أما أن تشتري شراءً تامًّا، وتعقد عقد الشراء وأنت لـم تستلم الذهب، فهذا لا يجوز؛ لأنه يشترط عند شراء الذهب بالورق النقدي التقابض.


 

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