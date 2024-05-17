لأهل البر والرحلات.. الشيخ الفوزان يوضح متى يُباح التيمم (فيديو)

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن الوقت المتاح فيه التيمم.





التيمم مباح في حالتين

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن التيمم مباح في حالتين، هما:



الحالة الأولى:

إذا كان عادمًا للماء، وإذا كان ما معه من الماء لا يكفي للشرب والغسل والطبخ والوضوء وغير ذلك، مما يكفي حاجته الضرورية.





الحالة الثانية:

حالة المرض، أي إذا كان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء للطهارة، أو استعماله للماء يسبب له زيادة المرض، أو يسبب له مرضًا آخر.

وأكد أنه أمام هاتين الحالتين - أن يكون فاقدًا للماء أو يكون مريضًا - فإنه يُباح له التيمم.











