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ظاهرة غريبة.. الشمس لن تغرب إلا بعد 71 يومًا في هذه المنطقة

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ولاية ألاسكا
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، أن الشمس أشرقت اليوم الجمعة شمال ألاسكا "ولاية أمريكية"، ولن تغرب إلا في 27 يوليو، أي نهار طوله 71 يومًا أي 1704 ساعات.

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طول الليل والنهار يختلف من شهر لآخر

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن السبب في ذلك أن الله ـ تعالى ـ قدر أن يكون محور كوكب الأرض مائلاً 23.5 درجة، وقدر أن تدور الأرض حول الشمس مرة واحدة كل 365 يومًا، وعليه وبسبب ذلك فإن طول الليل والنهار يختلف من شهر لآخر ومن فصل لآخر في أرجاء المعمورة.

في الصيف يطول النهار كلما اتجهنا شمالًا

وأضاف أنه في فصل الصيف يطول النهار كلما اتجهنا شمالًا، حتى يكون 24 ساعة نهارًا عند الدائرة القطبية "66 درجة"، وقت الانقلاب الصيفي 21 يونيو.


وبين أن هذه الظاهرة تستمر ليوم أو يومين، وكلما تحركنا أكثر شمالًا طال وقت النهار لبضعة أيام، وكلما ذهبنا أبعد ناحية الشمال طال النهار حتى يكون بضعة أسابيع، حتى نبلغ درجة عرض 90 فيكون طول النهار ستة أشهر بإذن الله، هذا في فصل الصيف.
في حين أن الآية تنعكس في فصل الشتاء؛ ليكون القطب الشمالي ليلًا بهيمًا لفترة ستة أشهر، وما يقال في نصف الكرة الشمالي ينسحب على النصف الجنوبي ولكن بالعكس.

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