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ماذا تعرف عن أكبر حيوان كسلان في العالم؟

أكبر حيوان كسلان في العالم
الحيوان كسلان ثنائي الأصابع
أ أ
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احتفل أكبر حيوان كسلان في العالم بعيد ميلاده الـ54 في حديقة حيوانات بألمانيا.
جان، حيوان كسلان ثنائي الأصابع يقيم في حديقة حيوان كريفيلد بألمانيا، وقُدر عمره بحوالي 6 أشهر عندما تم العثور عليه في البرية في أمريكا الجنوبية في 1 مايو 1968، مما يجعله يبلغ من العمر 54 عامًا على الأقل.اضافة اعلان
وتحتفل حديقة الحيوان منذ ذلك الوقت بعيد ميلاده كل عام في 30 أبريل، على ما أفادت ذكرت وكالة "يو بي آي".

أكبر حيوان كسلان حي في الأسر

ويحمل جان الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأكبر حيوان كسلان حي في الأسر على الإطلاق.
والحيوان كسلان ثنائي الأصابع يعد من أبطئ الثدييات في العالم، يتم تمييزه عن غيره من الكسلانيات من عدد مخالبه الطويلة والتي عادة ما تكون بارزة على أذرعه الأمامية.
ويعيش لمدة 20 عامًا تقريبًا، لذا فقد عاش جان ضعف متوسط عمره المتوقع. وقال مسؤولو حديقة الحيوان إنه لا زال يتمتع بصحة جيدة وإنه أنجب للتو طفله الثاني والعشرين.

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