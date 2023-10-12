مشهد مذهل للكوبرا العربية.. ماذا عن طول أسنانها؟

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مذهلا لظهور الأفعى العربية في إحدى ولايات سلطنة عمان.





الكوبرا العربية في سلطنة عمان: اضافة اعلان



الكوبرا العربية أشرس الثعابين:





تصوير : محمد البوسعيديpic.twitter.com/uQz9Hj1L3A الكوبرا العربية شديدة السمية تعيش في ظفار تمتلك سم يهاجم الجهاز العصبي ولديها انياب امامية ثابتة يصل طولها إلى 190 سمتصوير : محمد البوسعيدي #الخيمة_العمانية October 8, 2023

وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو الذي التقطته عدسة "محمد البوسعيدي"، الكوبرا العربية شديدة السمية، والتي تعيش في ظفار.وأوضح أن الكوبرا العربية تمتلك سما يهاجم الجهاز العصبي ولديها أنياب أمامية ثابتة يصل طولها إلى 190 سم.وتعتبر الكوبرا العربية واحدة من أخطر وأشرس الثعابين السامة في المملكة، ويُعتبر سمها قاتلًا حيث يهاجم الجهاز العصبي للإنسان وتبلغ كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 70 كغم حوالي 15-20 ملغم.وأوضح أحد الخبراء أن الثعابين تنقسم إلى ثلاثة أقسام "سام جدًا ومتوسط السمية وغير سام".ويقدر عددها في المملكة بنحو 56 نوعًا، وتنتشر هذه الثعابين على حسب التوزيع الجغرافي لكل نوع فمنها ما يعيش في الصحاري الرملية مثل أم جنيب المقرنة السامة والصل الأسود السام وأيَضا الكوبرا الكاذبة متوسطة السمية والثعبان الدساس غير السام.كما أن منها ما يعيش في السهول والأودية العشبية مثل أفعى الأهرم السامة وشبيه القط متوسط السمية والأرقم غير السام.ومنها ما يكون في الجبال وفي أوديتها الجارية بالمياه مثل الكوبرا العربية السامة والأسود الخبيث السام والأفعى النفاثة السامة والأنيق غير السام والصخري غير السام وغيرها من أنواع الثعابين.



