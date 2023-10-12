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صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مذهل للكوبرا العربية.. ماذا عن طول أسنانها؟

الكوبرا - ثعبان
الكوبرا - ارشيف الصور
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مذهلا لظهور الأفعى العربية في إحدى ولايات سلطنة عمان.

الكوبرا العربية في سلطنة عمان:اضافة اعلان


وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو الذي التقطته عدسة "محمد البوسعيدي"، الكوبرا العربية شديدة السمية، والتي تعيش في ظفار.

وأوضح أن الكوبرا العربية تمتلك سما يهاجم الجهاز العصبي ولديها أنياب أمامية ثابتة يصل طولها إلى 190 سم.

الكوبرا العربية أشرس الثعابين:


وتعتبر الكوبرا العربية واحدة من أخطر وأشرس الثعابين السامة في المملكة، ويُعتبر سمها قاتلًا حيث يهاجم الجهاز العصبي للإنسان وتبلغ كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 70 كغم حوالي 15-20 ملغم.

وأوضح أحد الخبراء أن الثعابين تنقسم إلى ثلاثة أقسام "سام جدًا ومتوسط السمية وغير سام".

 ويقدر عددها في المملكة بنحو 56 نوعًا، وتنتشر هذه الثعابين على حسب التوزيع الجغرافي لكل نوع فمنها ما يعيش في الصحاري الرملية مثل أم جنيب المقرنة السامة والصل الأسود السام وأيَضا الكوبرا الكاذبة متوسطة السمية والثعبان الدساس غير السام.

 كما أن منها ما يعيش في السهول والأودية العشبية مثل أفعى الأهرم السامة وشبيه القط متوسط السمية والأرقم غير السام.

 ومنها ما يكون في الجبال وفي أوديتها الجارية بالمياه مثل الكوبرا العربية السامة والأسود الخبيث السام والأفعى النفاثة السامة والأنيق غير السام والصخري غير السام وغيرها من أنواع الثعابين.


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