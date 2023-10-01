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بأنياب مكشوفة وعيون حمراء.. ذئاب آلية لحماية السكان من الدببة في هذه الدولة

ذئاب
ذئب
أ أ
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أقدمت السلطات اليابانية على تصميم الذئب الآلي لإبعاد الحيوانات البرية عن المزارع، والآن تستخدمه هذا الذئب الميكانيكي لمنع الدببة من دخول المناطق الحضرية ومهاجمة الناس.اضافة اعلان

وأوضحت السلطات أن عدد هجمات الدببة في اليابان آخذ في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر.

وكان استخدام الذئب لأول مرة في مدينة تاكيكاوا في خريف عام 2020، حسبما قال موتوهيرو مياساكا، رئيس الشركة المصنعة للذئب وولف كاموي.

 ومنذ ذلك الحين، طلبت الحكومات المحلية أعدادا متزايدة من الوحش الآلي الذي يطلق عليه اسمه "الذئب الوحش".

يذكر أن عيون الذئب الحمراء اللامعة، وعواءه ، وأنيابه المكشوفة تقشعر لها الأبدان، حيث تهرع الحيوانات للاختباء عند رؤية الذئب.


معلومات مذهلة عن الذئاب:

هناك معلومات عجيبة عن حياة الذئب والتي تكشف وجها آخر لا نعلمه عن حياة وعالم الحيوان الخفي، والتي يوجد منها ما يناسب أو يتفق مع شيء من واقعنا وحياتنا ومنها:

1-لا يحدث عند الذئب زواج المحارم أي أنه لا يتزوج من أمه أو أخته كباقي الحيوانات.

2- يلقب الذئب بالابن البار لأنه الحيوان الوحيد الذي يبرر والديه بعد وصولهم لمرحله الشيوخة وعدم القدرة على مجاراة القطيع في الصيد فيبقى الأبوان في الوكر ويصطاد لهما الأبناء.

3- وفي مع زوجته مع زوجته ولا يتزوج غيرها، فهو لا يخونها مع أخرى.

4- في المقابل فإن أنثي الذئب لا تخون زوجها فهما يتبادلان الحب والوفاء ما داموا على قيد الحياة، والذئاب تعرف أبناءها حيث يولدون من أم واحدة وأب واحد.

5- عندما يرغب الذئاب من الإناث أو الذكور في الزواج، فإن قانون القطيع يوجب عليهم ترك القطيع والبحث عن زوج أو زوجة  من قطيع آخر.

 6-  يتم تحديد منطقة أخرى خاصة بالزوجين الجدد لإنشاء عائلة خاصة بهما، حيث يعتبر الأبوان أن زيجة جديدة تعد مزاحمة لهما في قيادة القطيع.

7- كبار السن أو المرضى وعددهم ثلاثة، يسبقون القطيع لتحديد سرعة السير وبينهم وبين باقي القطيع مسافة، ويعد تقدمهم على البقية تضحية بالنفس في حين الخطر.

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