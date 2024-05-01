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مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس؟.. الخثلان يوضح

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس.اضافة اعلان

مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس

وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه من السنن التي تخفى على بعض الناس، مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس كما يشرع السلام  عند دخوله.

إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم

واستشهد بقول النبي ﷺ: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة".

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