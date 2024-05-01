مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس؟.. الخثلان يوضح

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس.
مشروعية
السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلسوأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه من السنن التي تخفى على بعض الناس، مشروعية السلام على
الحاضرين عند الخروج من المجلس كما يشرع السلام
عند دخوله.
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلمواستشهد بقول النبي ﷺ: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم
فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة".
من السنن التي تخفى على بعض الناس: مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس كما يشرع السلام عند دخوله ..— أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) April 30, 2024
ويدل لذلك قول النبي ﷺ:( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة) [ أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح]