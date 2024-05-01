مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس؟.. الخثلان يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس.





مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس



إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم



من السنن التي تخفى على بعض الناس: مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس كما يشرع السلام عند دخوله ..

ويدل لذلك قول النبي ﷺ:( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة) [ أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح] — أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) April 30, 2024

وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه من السنن التي تخفى على بعض الناس، مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس كما يشرع السلام عند دخوله.واستشهد بقول النبي ﷺ: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة".