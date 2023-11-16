"الخثلان" يوضح حكم الشرع في الزواج العرفي ويكشف عن مفاجأة

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع فيما يسمى بالزواج العرفي.





ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟



زواج صحيح لكن غير موثق رسميًا



الزواج العرفي بهذه الصورة باطل



اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن ما يسمى بالنكاح العرفي قد يُراد به أكثر من معنى.وأضاف أنه في بعض الدول يُراد به أنه زواج غير موثق رسميًا، وإلا هو عقد مكتمل الشروط والأركان يعني يكون بولي وشاهدين وإيجاب وقبول ورضا ومهر، لكنه غير موثق رسميًا.وبين أن هذا النوع من الزواج هو من الناحية الفقهية صحيح رغم عدم توثيقه، موصيًا بتوثيقه حفظًا للحقوق، لكن لا يؤثر عدم التوثيق في صحته شرعًا.وأكد أن الزواج العرفي قد يُراد به في بعض البلدان الأخرى، النكاح بدون ولي وهذا لا يصح "وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل".وأشار إلى أن أكثر الفقهاء وقول الجمهور أنه لا يصح أن تزوج المرأة نفسها، وإنما لابد من ولي.