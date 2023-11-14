"الخثلان" يوضح حكم من ينشر مقاطع محرمة على مواقع التواصل

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم من ينشر مقاطع محرمة على وسائل التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





من ينشر مقاطع محرمة فهو آثم



تحذير نبوي من نشر الفسق والضلال



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن من ينشر مقاطع محرمة على وسائل التواصل، فإنه يبوء بإثمها.وأكد أن من ينشر مقاطع محرمة على وسائل التواصل، يتحمل آثام وأوزار كل من يطالع ويشاهد هذه المقاطع.وأشار إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا".وبين أن هذا يدل على عظيم إثم من ينشر مقاطع محرمة، وأنه يتحمل بسببها أوزارًا وآثاما بعدد مشاهديه مثل هذه المقاطع.