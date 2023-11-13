إذا أطال الإمام السجود بشكل غير معتاد فماذا يفعل المأموم ؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن ماذا يفعل المأموم إذا أطال الإمام السجود بشكل غير معتاد. اضافة اعلان





إطالة الإمام للسجود مخالف للسنة



ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين



من صلى بالناس فليخفف



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن إطالة الإمام للسجود أو لغيره فهذا خلاف السنة النبوية الشريفة.وأضاف أن الإمام ينبغي أن يراعي أحول المأمومين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُخبر بأن معاذًا أطال بالناس في صلاة العشاء دعاه وقال له: "أفتان أنت يا معاذ، أيكم أمّ الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة".وأشار إلى أن رجلًا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول إني أتأخر عن صلاة الغداة لأجل ما يطيل بنا فلان، فغضب صلى الله عليه وسلم، وقال: "أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أمّ الناس فليخفف".