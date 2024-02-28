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ما حكم صيام التطوع قبل قضاء رمضان؟ "الفوزان" يوضح

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم صيام التطوع قبل قضاء رمضان.اضافة اعلان

ما حكم صيام التطوع قبل قضاء رمضان؟

وأوضح في مقطع فيديو على موقعه الرسمي بمنصة "يوتيوب"، أن صيام التطوع قبل قضاء رمضان الأمر فيه واسع، لكن الأوْلى صيام القضاء أولاً.
وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، كان كمن صام الدهر"، مبينًا أنه لابد من صوم رمضان أولاً وصوم ما فات منه على سبيل القضاء، ثم صوم التطوع من صيام الست من شوال أو الاثنين والخميس وغيره من صيام النافلة.

هل يجوز صيام الخميس والاثنين وعلى الشخص قضاء؟

وحول سؤال يقول: "هل يجوز صيام الخميس والاثنين وعلى الشخص قضاء من رمضان؟ أكد "الفوزان" أنه لا بأس بذلك، ولكن كونه يبادر بالقضاء أحسن؛ ليبرئ ذمته من الواجب.

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