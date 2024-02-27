ثلاثة واجبات.. نصيحة غالية للشيخ ابن باز عن استقبال شهر رمضان

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بنصائح غالية وتوصيات عملية، وجه فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز (رحمه الله) نصيحة غالية لعموم المسلمين بشأن استقبال شهر رمضان.





نصيحة غالية للشيخ ابن باز عن استقبال رمضان



وأوضح رحمه الله، في حديث منشور على موقعه الرسمي ، أن نصيحته للمسلمين جميعًا أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يستقبلوا شهرهم العظيم بتوبة صادقة من جميع الذنوب.وطالب المسلمين بأن يتفقهوا في دينهم وأن يتعلموا أحكام صومهم وأحكام قيامهم؛ لقول النبي ﷺ: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. ولقول النبي ﷺ: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشياطين".

ولقوله ﷺ: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وصفدت الشياطين، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة.

ثلاثة واجبات



وصايا عملية لجميع المسلمين بشأن رمضان



وأضاف أن النبي ﷺ كان يقول للصحابة: أتاكم شهر رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه؛ فينزل الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرًا؛ فإن الشقي من حُرم فيه رحمة الله.وبين رحمه الله أن معنى "أروا الله من أنفسكم خيرًا"، أي سارعوا إلى الخيرات، وبادروا إلى الطاعات، وابتعدوا عن السيئات.وأكد أن الوصية لجميع المسلمين أن يتقوا الله وأن يحفظوا صومهم وأن يصونوه من جميع المعاصي.

ويُشرع لهم الاجتهاد في الخيرات والمسابقة إلى الطاعات من الصدقات والإكثار من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار؛ لأن هذا شهر القرآن: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ".

وأشار إلى أنه يُشرع للمؤمنين الاجتهاد في قراءة القرآن، فيستحب للرجال والنساء الإكثار من قراءة القرآن ليلًا ونهارًا، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما جاء ذلك عن النبي ﷺ، مع الحذر من جميع السيئات والمعاصي، مع التواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

رمضان هو شهر عظيم تُضاعف فيه الأعمال



ولفت إلى أن رمضان هو شهر عظيم تُضاعف فيه الأعمال، وتعظم فيه السيئات، فالواجب على المؤمن أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه.

وتابع، وأن تكون عنايته في رمضان أكثر وأعظم، كما يشرع له الاجتهاد في أعمال الخير من الصدقات وعيادة المريض واتباع الجنائز وصلة الرحم، وكثرة القراءة وكثرة الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء، إلى غير هذا من وجوه الخير، يرجو بذلك ثواب الله ويخشى عقابه.

