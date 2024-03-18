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يعجز عن الصيام في رمضان.. هل يجوز إخراج الفدية أول الشهر المبارك؟

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن تقديم الفدية لمن يعجز عن الصيام في رمضان من أول الشهر.

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وكان الشيخ الخثلان قد أعاد مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" حيث تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه :" هل يجوز للعاجز عن الصيام إخراج الإطعام في أول رمضان؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى تقديم الفدية من أول الشهر عن الشهر بأكمله كمذهب الأحناف.
وأضاف أن من الفقهاء من يرى التأخير حتى نهاية الشهر، ومنهم من يرى الإخراج عن اليوم "يوما بيوم".

صحة الصيام  أثناء أذان الفجر:

كما أجاب أيضا الشيخ الخثلان، على  سؤال من شخص قام بالشرب أثناء نصف أذان الفجر وتأثير ذلك على صحة صيامه.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" إنه شرب الماء على نصف أذان الفجر".
وأوضح الشيخ الخثلان أن صومه صحيح، حيث جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إذا كان الإناء في يد أحدكم وسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".
كما أشار الشيخ الخثلان إلى أن الأمر في ذلك فيه سعة، لأن الشمس بخلاف الفجر تغيب مرة واحدة، أما الفجر فإنه يظهر شيئا فشيئا ولا يمكن رؤيته أو ظهوره دفعة واحدة.

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