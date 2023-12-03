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ما حكم تأجيل الصلاة بسبب الحجز في المستشفى؟ الخثلان يجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم تأجيل الصلاة بسبب الحجز في المستشفى.اضافة اعلان

لا يجوز تأخير الصلاة لمن كان بالمستشفى

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس عندما يكونون في المستشفى لا يصلون، وعندما يقال له لِمَ لا تصلى يقول كيف أصلي وأنا على غير طهارة.

من كان بالمستشفى يُصلي على حسب حاله

وأضاف أن من كان بالمستشفى فله أن يصلي على حسب حاله، ولو كان على ملابسه نجاسة لا يستطيع أن يتخلص منها، فعليه أن يصلي ولو بالتيمم.
وبين أن من كان محتجزًا بالمستشفى، فعليه أن يصلي بالتيمم، ولو عجز عن التيمم فليصل على حسب حاله ولو لغير القبلة، فقد تسقط كثير من الشروط والأركان مراعاة لشرط الوقت، لأنه آخر شروط الصلاة.

لا يجوز تأخير الصلاة

وأشار إلى أن الإنسان ما دام عقله معه، فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة، اللهم إلا أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء عند الحاجة، ولكن أن يظل الأيام لا يصلي ويقول إذا خرجت من المستشفى سوف أصلي فهذا لا يجوز.

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