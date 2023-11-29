بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم الشرع في أطفال الأنابيب ويبُشر هؤلاء

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع في أطفال الأنابيب.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن طلب الذرية مطلب لأي إنسان وأن الله تعالى يقول: "يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور"، وهناك بعض الناس يكون عندهم مشاكل في الإنجاب. اضافة اعلان





الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي



أطفال الأنابيب إذا كان في دائرة الزوجين لا بأس به



وأضاف الخثلان أنه عند التحاليل والأطباء يتبين أنه لدى البعض مشاكل تعيق الإنجاب، وأنه يمكن أن يكون الحمل عن طريق التلقيح الصناعي وما يسمى بأطفال الأنابيب.وبين أن الأطباء لهم في ذلك طرائق متعددة وأساليب بحسب الحالة، منها أخذ الحيوان المنوي من الزوج وتلقح به المرأة، وأنه إذا كان ذلك في دائرة الزوجين وبأي أسلوب عن طريق ما يسمى بأطفال الأنابيب فهذا أمر لا بأس به شرعًا.وأشار إلى أنه يترتب على ذلك كشف العورة وخاصة بالنسبة للمرأة، وأن هناك قاعدة لدى الفقهاء تقول: "ما كان محرمًا تحريم وسائل ومن باب سد الذريعة يجوز ما تعدو إليه الحاجة".