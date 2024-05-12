يسرق سيارتي شرطة وينجو من رصاص 11 ضابطًا.. تفاصيل هروب لص بفرنسا مكبل اليدين

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تمكن لص مكبل اليدين من الهرب مرتين من ملاحقة عدة أقسام شرطة مستخدماً سيارات تابعة لها.



هروب لص مكبل اليدين:

هروب اللص مجددا:

وبحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، فقد تعرض اللص لإطلاق نار من قبل 11 ضابط شرطة قبل أن يقبض عليه لاحقا.وأوضحت أن رئيس شرطة باريس مايك دايلي، أنه قام بمحاولة نقله إلى السجن، حيث خرج من عربة الشرطة بغرض فتح الباب له لمرافقته إلى الداخل.بينما تمكن اللص "بورتر"، من نقل كفيه بطريقة ما من خلف ظهره، ليقفز بعدها إلى مقعد السائق وينطلق بسيارة الشرطة.وأفاد بيان نشرته صسائل إعلام محلية أن قائد الشرطة قفز على العربة لمحاولة إيقافه، لكنه سقط على الأرض.بعدها بدأت مطاردة انضم إليها ضباط من أربع وكالات أخرى إضافة إلى نواب عمدة المدينة وشرطة الولاية في منطقة ريفية في ولاية مين على بعد نحو 48 ميلاً من بورتلاند.ونشرت الشرطة إثرها الحصائر المسننة التي فجرت إطارات السيارة المسروقة ما تسبب بسقوط بورتر بخندق مجاور للطريق.لكن اللص لم يستسلم، فخرج ويداه لا تزالان مكبلتين بالأصفاد، وقفز إلى سيارة شرطة أخرى على مرأى ومسمع من الضباط.وعند هروبه مجددا أطلقت الشرطة عليه أعيرتها النارية دون أن يمنعه ذلك من الإقلاع في مطاردة أخرى.وقد تحطمت سيارته الثانية على مسافة قصيرة من مكان التحطم الأول، حيث تم توقيف بورتر الذي كان مصاباً بطلق ناري نقل على إثره إلى المستشفى.