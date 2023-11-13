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ما حكم استخدام ألعاب الأطفال في المنازل التي على هيئة الحيوانات؟

صالح الفوزان
صالح الفوزان
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال حول حكم استخدام الأطفال لألعاب على شكل حيوانات أثناء لعبهم في المنزل.

حكم استخدام ألعاب على شكل حيوانات:اضافة اعلان


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن وضع الألعاب التي في منزلي لابنتي الصغيرة وبعضها يكون على شكل دب وفيلة وغير ذلك من أشكال لعب الأطفال، هل تجوز هذه وهل فيها محذور؟ " .

وأجاب الشيخ الفوزان على سؤاله بالقول : " اتخاذ الأطفال للألعاب جائز ما لم يكن استخدامها على الشكل المحرم الذي ورد فيه النهي".

وأوضح الشيخ الفوزان أنه لا يجوز استخدام الألعاب التي على شكل حيوانات مجسمة أو غير مجسمة لعموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.

إطالة الإمام للسجود مخالف للسنة:


في سياق آخر كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن ماذا يفعل المأموم إذا أطال الإمام السجود بشكل غير معتاد.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن إطالة الإمام للسجود أو لغيره فهذا خلاف السنة النبوية الشريفة.

ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين:

وأضاف أن الإمام ينبغي أن يراعي أحول المأمومين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُخبر بأن معاذًا أطال بالناس في صلاة العشاء دعاه وقال له: "أفتان أنت يا معاذ، أيكم أمّ الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة".

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