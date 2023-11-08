الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أيهما أفضل.. يدخل مع الإمام في التشهد الأخير أم ينتظر الجماعة الثانية؟

صلاة الجمعة في المسجد الحرام 2
أرشيفية
أ أ
أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال بشأن أفضلية الدخول مع الإمام إذا كان في التشهد الأخير أم أن الشخص ينتظر الجماعة الثانية.

إدراك الإمام في التشهد الأخير:


وكان أحد السائلين قد وجه سؤالا يستفسر فيه عن أيهما أفضل :" من أدرك الإمام في التشهد الأخير هل يدخل معهم أو ينتظر الجماعة الثانية؟".

وأجاب الشيخ الفوزان أنه إذا أدرك الإمام في تشهده الأخير وتيقن من وجود جماعة ثانية، فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية.

أما إذا كان غير متيقن فإنه يدخل مع الإمام ويأخذ ثواب المتابعة، وإن ظهر جماعة ثانية بعد دخوله فلا حرج، لأن الله تعالى يقول : فاتقوا الله ما استطعتم".

تكبيرات صلاة الجنازة:


من ناحية أخرى أجاب أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم قضاء بعض تكبيرات صلاة الجنازة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس، أن في هذه المسألة خلاف بين العلماء، وأن القول الراجح أنه يفعل كما يفعل الإمام، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته.

ماذا يفعل من فاتته تكبيرات صلاة الميت؟


وأضاف مثلًا لو أن شخصًا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة، فيتبع الإمام ويكبر معه ويدعو للميت، ثم إذا كبر التكبيرة الرابعة، يكبر معه، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويأتي بالفاتحة ثم يكبر ويصلى على النبي صلى اله عليه وسلم، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.اضافة اعلان

اقرأ أيضا

2023-11-08_17-54-57
6:47 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

مشهد مرعب.. نجاة قائد مركبة من موت محقق رأسه كاد أن ينفصل عن جسده

درجات الحرارة
2:29 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

محطمًا الرقم القياسي.. 2023 الأشد حرارة منذ 125 ألف عام

المسبار إقليدس
12:16 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تُنشر للمرة الأولى.. صور تكشف تفاصيل مذهلة عن أسرار الكون

الصداقة
8:58 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أبرز 6 أشياء يكرهها الناس في أصدقائهم

اقرأ أيضا

لمن يعاني التشتت الفكري.. 10 طرق للتغلب عليه

فيديو متداول .. كيف تبدأ حياتك بـ 10 ريالات وتصبح 67 مليونًا في هذا التوقيت؟

هل يُكره كثرة الحلف حتى لو كان الإنسان صادقًا؟ "الخثلان" يوضح (فيديو)

كيف يقتل المدير طموحك؟.. أفضل طريقة لاكتشاف المواهب الإبداعية للموظفين

"أحبها ومات فيها".. وفاة غلام شبير الملقب بـ"العملاق الباكستاني" في جدة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ت 9:11 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

سعد الخثلان 1:50 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

حكم الصلاة في الطائرة والمصعد دون طهارة أو استقبال القبلة

الدكتور سعد الخثلان 8:26 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

هل تبطل صلاة المنفرد خلف الصف؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان 8:16 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

هل يجوز لمن يعاني من الوسواس القهري أن يجمع الصلوات؟ "الخثلان" يُجيب

اقرأ أيضا

2023-11-07_17-26-17
6:14 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

النيران تلتهم سيارة في منطقة صحراوية وهذا ما فعله صاحبها (فيديو)

ملح الأرض
1:14 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

هل يمكن أن يختفي ملح الأرض من العالم؟ دراسة أمريكية تجيب

العالم الهولندي
11:31 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزالاً كبيرًا بالمنطقة بسبب الحرب في غزة

حوادث
11:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الاقتراب من الموت.. لماذا يمر الوقت ببطء عند التعرض لحادث خطير؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
8:44 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

هل تغيير الاسم في الأحوال المدنية يؤثر على دعم حساب المواطن؟

وزارة التجارة - مداهمة - جدة
8:00 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مداهمة مطعم شهير في جدة .. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه (فيديو)

الاحوال المدنية
7:38 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

ما هو المطلوب للموظف الأهلي لتعديل المهنة؟ الأحوال المدنية توضح

أمير المدينة
7:33 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أمير المدينة: مشروع تأهيل المردم العام بحمراء الأسد ينهي مشكلة أرقت الأهالي 30 عاماً (فيديو)

الامن العام1
7:03 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. دوريات الأمن تداهم استراحة في نجران وتكتشف الصدمة

2023-11-08_17-54-57
6:47 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

مشهد مرعب.. نجاة قائد مركبة من موت محقق رأسه كاد أن ينفصل عن جسده