أيهما أفضل.. يدخل مع الإمام في التشهد الأخير أم ينتظر الجماعة الثانية؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال بشأن أفضلية الدخول مع الإمام إذا كان في التشهد الأخير أم أن الشخص ينتظر الجماعة الثانية.





إدراك الإمام في التشهد الأخير:



تكبيرات صلاة الجنازة:



ماذا يفعل من فاتته تكبيرات صلاة الميت؟



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وكان أحد السائلين قد وجه سؤالا يستفسر فيه عن أيهما أفضل :" من أدرك الإمام في التشهد الأخير هل يدخل معهم أو ينتظر الجماعة الثانية؟".وأجاب الشيخ الفوزان أنه إذا أدرك الإمام في تشهده الأخير وتيقن من وجود جماعة ثانية، فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية.أما إذا كان غير متيقن فإنه يدخل مع الإمام ويأخذ ثواب المتابعة، وإن ظهر جماعة ثانية بعد دخوله فلا حرج، لأن الله تعالى يقول : فاتقوا الله ما استطعتم".من ناحية أخرى أجاب أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم قضاء بعض تكبيرات صلاة الجنازة.وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس، أن في هذه المسألة خلاف بين العلماء، وأن القول الراجح أنه يفعل كما يفعل الإمام، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته.وأضاف مثلًا لو أن شخصًا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة، فيتبع الإمام ويكبر معه ويدعو للميت، ثم إذا كبر التكبيرة الرابعة، يكبر معه، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويأتي بالفاتحة ثم يكبر ويصلى على النبي صلى اله عليه وسلم، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.