عانت من ضيق في التنفس.. استخراج "دبوس" من رئة طفلة عراقية (صور)

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نجح فريق طبي عراقي من استخراج "دبوس" من رئة طفلة، وذلك عقب شعورها بالإجهاد وضيف في التنفس.





دبوس برئة فتاة:



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وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين، استخراج دبوس من رئة طفلة عمرها 12 عاماً في العاصمة بغداد.وبحسب البيان الذي نشرته صحيفة "السومرية"، فإن فريقا طبيا في مستشفى ابن النفيس تمكن من استخراج جسم غريب (دبوس) بعملية ناظور طارئة لفتاة تبلغ من العمر (١٢) عاما.







وأوضح أن الفتاة تعاني من حالة اختناق شديدة وصعوبة وضيق في التنفس بسبب استنشاقها لجسم غريب.



وأضاف البيان أيضا أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة وتشخيص الحالة تبين وجود (دبوس) يستقر في الرئة، حيث تم إدخال الفتاة الى صالة العمليات وإجراء ناظور القصبات وإخراج الجسم الغريب وخرجت الفتاة.



ونوه أن الفتاة تتمتع بصحة جيده بعد رقودها في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والتمريضية ومتابعة حالتها الصحية وتلقي العلاج لحين تماثلها التام للشفاء التام.









