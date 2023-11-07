الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عانت من ضيق في التنفس.. استخراج "دبوس" من رئة طفلة عراقية (صور)

2023-11-07_00-41-30
أرشيفية
أ أ

نجح فريق طبي عراقي من استخراج "دبوس" من رئة طفلة، وذلك عقب شعورها بالإجهاد وضيف في التنفس.

دبوس برئة فتاة:


وكانت  وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين، استخراج دبوس من رئة طفلة عمرها 12 عاماً في العاصمة بغداد.

وبحسب البيان الذي نشرته صحيفة "السومرية"، فإن فريقا طبيا في مستشفى ابن النفيس تمكن من استخراج جسم غريب (دبوس) بعملية ناظور طارئة لفتاة تبلغ من العمر (١٢) عاما.

اضافة اعلان




وأوضح أن الفتاة  تعاني من حالة اختناق شديدة وصعوبة وضيق في التنفس بسبب استنشاقها لجسم غريب.

وأضاف البيان أيضا أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة وتشخيص الحالة تبين وجود (دبوس) يستقر في الرئة، حيث تم إدخال الفتاة الى صالة العمليات وإجراء ناظور القصبات وإخراج الجسم الغريب وخرجت الفتاة.

ونوه أن الفتاة تتمتع بصحة جيده بعد رقودها في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والتمريضية ومتابعة حالتها الصحية وتلقي العلاج لحين تماثلها التام للشفاء التام.


 



اقرأ أيضا

ت
9:11 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

جامعة الطائف
12:56 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

إعلان إنشاء مدينة الخيال العلمي للفضاء باستثمارات 5 مليارات دولار بالطائف (فيديو)

محكمة
12:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

30 سنة سجن لأثيوبية أنهت حياة مخدومتها في دولة عربية

النوم في الطائرة
9:35 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

7 نصائح للنوم أثناء الرحلات الجوية الطويلة

اقرأ أيضا

حتى يُحسن الله إليك.. "الخثلان" يوضح فضل الإكثار من الصدقة

حتى لا يموت الضمير.. كيف توجه بوصلتك نحو مكارم الأخلاق؟

نسبة صادمة.. 71% من الموظفين يفكرون في الاستقالة خلال 2023

في وضح النهار.. عملية سطو مثيرة على بنك وسط عاصمة عربية

قنابل موقوتة.. 4 وسائل للاستخدام الآمن لأواني الضغط في المنازل والمطاعم (فيديو)

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ت 9:11 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

ا 5:54 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

في اللحظة الأخيرة.. مشهد مرعب لنجاة قائد مركبة من السقوط في حفرة عميقة

عملية 7:24 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

شاب عراقي يبتلع هاتفا.. وفريق طبي ينجح في استخراجه (صور)

الكوبرا - ثعبان 6:23 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

مشهد مذهل للكوبرا العربية.. ماذا عن طول أسنانها؟

اقرأ أيضا

قطة
9:30 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

من الفقر إلى الثراء.. تعويض بقيمة 1.4 مليون دولار لرجل سُرق قطه!

الدكتور سعد الخثلان
8:52 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

متواجدون في كل مكان.. "الخثلان يوضح كيفية التعامل مع هذه الطبقة (فيديو)

النجاح
7:36 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

في معادلة النجاح.. كيف توازن بين واجبات العمل والحياة الشخصية؟

المزاج الجيد
4:13 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

منها التواصل مع الآخرين.. 10 نصائح لتحسين المزاج بفاعلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:20 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

الخطوط السعودية
1:00 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. "الخطوط السعودية" تزف بشرى لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية

هيئة تقويم التعليم والتدريب
12:44 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تقويم التعليم والتدريب: 3 أهداف رئيسية لمؤشر ترتيب المدارس

حساب المواطن
12:37 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تنبيهات مهمة من حساب المواطن حول تسجيل الزوجة وامتلاكها سجلا تجاريا

انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية
12:01 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. ترحيل اختبارات الثلاثاء بـ "تعليم القنفذة" إلى يومي الأربعاء والخميس المقبلين

أهم 10
10:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب