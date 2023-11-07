النيران تلتهم سيارة في منطقة صحراوية وهذا ما فعله صاحبها (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو وثقه شخص على منصة "إكس"، لحظة اشتعال النيران في سيارته، أثناء احتراقها أمام عينيه.





حرق سيارة: اضافة اعلان



نجاة سائق من السقوط في حفرة:



وبحسب ما تم تداوله فقد أقدم الشخص على توثيق حرق سيارته، بعدما علقت وسط الرمال في منطقة صحراوية.ويظهر الفيديو المتداول ، نشوب حريق داخل سيارة متوقفة في منطقة صحراوية.كما أظهر أيضا اندلاع النيران في مقدمة السيارة، حيث قام صاحبها بتصوير السيارة أثناء احتراقها، واستعرض مقاعدها من الداخل قبل أن تلتهمها النيران على جميع أجزائها.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مرعبا يحبس الأنفاس لنجاة قائد مركبة أوشك على السقوط بسيارته في حفرة عميقة .وكان أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ، عبدالله المسند، قد نشر على حسابه على منصة إكس مقطع فيديو وثق نجاة قائد سيارة من السقوط داخل حفرة عميقة.ويظهر الفيديو الذي تداوله المسند السيارة متوقفة بشكل مائل على حافة حفرة وكادت تسقط داخلها، فيما تدخل شخص لمساعدة قائد السيارة باستخدام شيول وتم سحب السيارة بعيدا عن الحفرة .وعلق المسند على الفيديو بالقول: "كنت أتوقع أن موضوع الآبار المكشوفة، والدحول المفتوحة، قد تم حلها".