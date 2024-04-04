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يصلي قيام الليل 8 ركعات بتسليمة واحدة.. ما الحكم؟

صلاة
الصلاة
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال بشأن حكم صلاة قيام الليل ثماني ركعات بتسليمة واحدة.

صلاة قيام الليل:

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وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا عبر كقطع صوتي تم نشره على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه :" حكم قيام الليل بثمان ركعات بتسليمة واحدة".
وأوضح الشيخ الفوزان أن هذا وجه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يسرد الثماني ركعات ويجلس، ثم يقوم ويأتي بركعة أخرى.
لكن نبه الشيخ الفوزان أن هذا الفعل لا ينبغي المداومة عليه بل يفعل هذا تارة وهذا تارة.
حكم صلاة الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة:
كما أجاب أيضا الشيخ الفوزان على سؤال، بشأن حكم من يصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد فقط عقب صلاة

التراويح في شهر رمضان.


وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤال عبر مقطع صوتي على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه " هل ينكر على الإمام إذا صلى الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد".
وأوضح الشيخ الفوزان في رده على السؤال أنه لا ينكر عليه، خاصة إذا كان يريد أن يعلّم الناس ذلك.

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