الأربعاء، 24 رمضان 1445 ، 03 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ما هي أرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان
الشيخ الفوزان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عن أرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر.اضافة اعلان

أرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر

وأوضح على موقعه أن ليلة القدر محتملة في رمضان كله، لا يقطع في ليلة معينة منه، لا دليل على ذلك.
وبين فضيلته أن المرجّح في ليلة القدر أنها بالعشر الأواخر، وأرجح الليالي من العشر الأواخر ليلة سبع وعشرين.

أشهر الأقوال الواردة في ليلة القدر

واستعرض الفوزان الأقوال في تحديدها بقوله: "قيل ليلة القدر أول ليلة من العشر، وقيل ليلة ثلاثة وعشرين، وقيل ليلة خمسة وعشرين، وقيل ليلة سبعة وعشرين، وقيل ليلة تسعة وعشرين، وأرجحها ليلة سبعة وعشرين"، مشيراً إلى أنَّ ليلة القدر تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر.

فضل قيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا

وأوصى الفوزان بالحرص على قيام ليلة قدر لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، والإكثار من الدعاء عمومًا.

ومن هذا الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إذا هي وافقت ليلة القدر أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مبينًا أنّها ليلة قيام ودعاء وعبادة، والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر.

اقرأ أيضا

شاهد.. شاب من داغستان يتوجه إلى مكة المكرمة سيرًا على الأقدام لأداء فريضة الحج

هل الأفضل للمؤذن وقت المغرب أن يقطع نية الصيام ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر؟ "الخثلان يوضح

من لا يَرحم لا يُرحم.. مواطن ينقذ جروًا من البرودة الشديدة (فيديو)

فرصة العمر.. كيف أنال فضل ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

العلم السعودي الوحيد في العالم الذي لا يُنكس.. تعرف على حالات تنكيس أعلام الدول (فيديو)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الفوزان 12:16 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

فرصة العمر.. كيف أنال فضل ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان 11:41 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان 11:22 ص الأحد، 31 مارس 2024

أيهما أفضل: العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ "الفوزان" يُجيب

ابن عثيمين 3:36 م الخميس، 21 مارس 2024

فيديو نادر.. العثيمين يوضح فضل العشر الأوسط من رمضان