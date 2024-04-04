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ماذا قال بن باز عن حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟

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بن باز
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في فتوى نادرة للعلامة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) كشف عن حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه.
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ماذا قال بن باز عن حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟

وأوضح رحمه الله تعالى، أنه يستحب، ما يجب على الحمل، يستحب إخراجها عنه.
وأكد أن ما يجب إذا ما وُلد، وأنه يستحب استحبابًا حتى يولد وإن كان مولودًا ولو رضيعًا ما يأكل الطعام، كان عثمان يخرج الزكاة عن الحمل، زكاة الفطر، مستحبة.

سبب إخراج زكاة الفطر

وبين أن سبب إخراج زكاة الفطر، هو شكر الله عز وجل على نعمة بلوغ شهر رمضان وأداء الصلاة والصيام والعبادات.

مقدار زكاة الفطر

وعن مقادر زكاة الفطر، بين أنه إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر من رمضان فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها، من جميع الأقوات.
وشدد على أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي ﷺ الناس أن يتصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، فرض النبي ﷺ على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.

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