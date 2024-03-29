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ماذا على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصيام؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن ما يجب على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصيام.اضافة اعلان

ماذا على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصيام؟

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام أداءً ولا قضاءً لكبره، يطعم عن كل يوم مسكينًا.
وأضاف أن المريض مرضًا مزمنًا لا يًرجى له شفاء ولا يستطيع الصيام، فإنه أيضًا يطعم عن كل يوم مسكينًا، بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم.
وأشار إلى قوله تعالى: "وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين"، أي الذي لا يطيقونه ولا يستطيعون الصوم لا حاضرًا ولا مستقبلًا.


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