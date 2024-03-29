ماذا على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصيام؟ "الفوزان" يُجيب

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن ما يجب على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصيام.





ماذا على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصيام؟





الحلقة 811



ماذا على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصيام؟



العلامة الشيخ صالح الفوزانpic.twitter.com/Bp8ce4AjFS الإجابات المختصرة🔺الحلقة 811ماذا على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع الصيام؟العلامة الشيخ صالح الفوزان #الإجابات_المختصرة March 21, 2024

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام أداءً ولا قضاءً لكبره، يطعم عن كل يوم مسكينًا.وأضاف أن المريض مرضًا مزمنًا لا يًرجى له شفاء ولا يستطيع الصيام، فإنه أيضًا يطعم عن كل يوم مسكينًا، بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم.وأشار إلى قوله تعالى: "وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين"، أي الذي لا يطيقونه ولا يستطيعون الصوم لا حاضرًا ولا مستقبلًا.