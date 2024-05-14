العمرة في رمضان أم ذي القعدة.. أيهما أفضل؟

أ أ

أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن أداء العمرة وأفضليتها في رمضان أم ذي القعدة.

أداء العمرة أفضل في رمضان أم ذي القعدة:

وكان الشيخ الخثلان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس يرد فيه على سؤال يقول فيه صاحبه : "أيهما أفضل العمرة في رمضان أم في شهر ذي القعدة؟".

وأوضح الشيخ الخثلان في رده أن العمرة في رمضان أفضل لما ورد في ذلك بصحيح البخاري والمسلم :" العمرة في رمضان كحجة معي".

وأضاف أن العمرة أيضا في ذي القعدة لها فضل لأن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، لكن القول مقدم على الفعل.

هل وصف شوال بالطول والخمول من سب الدهر؟

وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الخثلان على سؤال يتعلق بوصف شهر شوال بأنه طويل وهل ذلك يدخل في سب الدهر.

وكان الشيخ الخثلان قد أعاد مقطع فيديو على حسابه في إكس يسأل فيه أحد الأشخاص:"هل وصف شهر شوال بأنه شهر طويل وشهر خمول يعتبر من سب الدهر؟".

وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك لا يعد من سب الدهر إذا كان على سبيل الإخبار، حيث ذكر القرآن على لسان سيدنا لوط عليه السلام " هذا يوم عصيب".

وأيضا وصف القرآن أيام عاد بـ"أيام نحسات"، فالمحظور ما كان على سبيل الشتم، أما على سبيل الإخبار فلا بأس.

