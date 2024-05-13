يشك كثيرا أثناء الوضوء.. ماذا يفعل حتى لا يقع في الوسواس القهري؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن كيفية التعامل مع كثرة الشك في الوضوء.



كثرة الشك في الوضوء:



نصيحة لمن يعاني من الوسواس القهري:



وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا أثناء استضافته في برنامج "يستفتونك" عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" إنه كثير الشك أثناء الوضوء، فهل يتم وضوءه رغم الشك".وأوضح الشيخ الخثلان أنه يجب عليه ألا يلتفت لذلك ويبتعد عن الشكوك، حتى لا يتطور الأمر ويقع في الوسواس القهري.وفي وقت سابق وجه الشيخ سعد الخثلان، نصيحة غالية لمن يُعاني من مرض الوسواس القهري.ونصح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، بالابتعاد عن الوساوس خاصة ما يتعلق بالصوم.وأضاف أن المبتلى بمرض الوسواس يقع القدر الأكبر من المسؤولية عليه هو، مؤكدًا أن ما لا يقل عن 70% من العلاج على المريض، ونحو 30% على الطبيب والمرشد والموجه.وبين أيضا أنه على المبتلى بالوسواس أن يتجاهل هذا الشيء الذي يوسوس فيه، ويشغل نفسه بأمور أخرى.وأشار إلى أن من يُعاني من مرض الوسواس ربما يجد مقاومة أثناء علاجه، لكن عليه أن يصبر، ويقول كلما أتاه الوسواس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينشغل بتلاوة القرآن.