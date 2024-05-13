ما حكم قول: "نزل المطر بسبب المنخفض الجوي"؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم قول: "نزل المطر بسبب المنخفض الجوي".





ما حكم قول: "نزل المطر بسبب المنخفض الجوي"؟



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن المطر إذا نزل فلا يجوز نسبته لغير الله عز وجل.





لا بأس بالتوقعات قبل نزول المطر



وأضاف أن قبل نزول المطر فلا بأس بالتوقعات؛ لأن التوقعات لا تعدو أن تكون تفسيرًا لسنن الله، وذلك بتوقعه أن الفرصة مهيأة لنزول المطر.وحذر من نسبة نزول المطر لغير الله، الأمر الذي يؤدي لكفر النعمة؛ حيث يقع فيه بعض الناس من حيث لا يشعرون.