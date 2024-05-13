الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ما حكم قول: "نزل المطر بسبب المنخفض الجوي"؟ "الخثلان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم قول: "نزل المطر بسبب المنخفض الجوي".اضافة اعلان

ما حكم قول: "نزل المطر بسبب المنخفض الجوي"؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن المطر إذا نزل فلا يجوز نسبته لغير الله عز وجل.


 لا بأس بالتوقعات قبل نزول المطر

وأضاف أن قبل نزول المطر فلا بأس بالتوقعات؛ لأن التوقعات لا تعدو أن تكون تفسيرًا لسنن الله، وذلك بتوقعه أن الفرصة مهيأة لنزول المطر.
وحذر من نسبة نزول المطر لغير الله، الأمر الذي يؤدي لكفر النعمة؛ حيث يقع فيه بعض الناس من حيث لا يشعرون.

اقرأ أيضا

قصة كفاح لمواطن.. يحضر الماجستير ويربي الماشية في جدة

تصل إلى الأرض في هذه الساعة.. وكالة أمريكية تتوقع حدوث فترات من العواصف الشمسية اليوم

موقف إنساني لطبيب.. لن تتوقع ما فعله مع مريض أثناء عملية جراحية بالقلب في عدن

الخضار أم الفاكهة.. أيهما أفضل لصحتك؟

عرض أحد ممتلكاته للبيع من أجل استرداد المال فهل يجب عليه الزكاة؟ "الخثلان" يوضح

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الخثلان - سعد الخثلان 1:01 م الأربعاء، 08 مايو 2024

بالفيديو.. "الخثلان": دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه

سعد الخثلان 2:33 ص الأربعاء، 08 مايو 2024

إمام ابتدأ الصلاة ناسيا الطهارة.. هل تبطل صلاته وصلاة من خلفه؟

الدكتور سعد الخثلان 2:30 ص الثلاثاء، 07 مايو 2024

هل ذنوب الوالدين يتحملها الأبناء؟

الخثلان - سعد الخثلان 8:37 ص الإثنين، 06 مايو 2024

هل النهي عن التبول واقفًا هو نهي تحريم؟ "الخثلان" يُجيب