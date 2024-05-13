الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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توقف قلبه 19 ساعة.. طفل عاد للحياة مجددا بهذه الدولة

طفل
طفل
أ أ
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في واقعة نادرة الحدوث، عاد قلب طفل للحياة بعدما توقف قرابة 19 ساعة، في مستشفى ولاية كولورادو الأمريكية للأطفال.
وكانت عائلة الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات ، قد استعدت لتوديعه، بعد أن فقدت الأمل في بقائه على قيد الحياة.اضافة اعلان

طفل يعود للحياة بعد توقف قلبه:


وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فقد كان الصغير قد أصيب بالحمى في  أبريل الماضي، حيث اعتقدت والدته أنها نزلة برد وستنتهي.
بينما ساءت حالته، في اليوم التالي وأصبحت يداه وقدماه باردة، وتحول فمه إلى اللون الأزرق.
 كما ظهرت هالات سوداء حول عينيه وبات غير قادر على التنفس، ليتم نقله إلى المستشفى فوراً.
وعقب نقله للمستسفى أخبر الأطباء عائلته أنه تعرض لسكتة قلبية وتوقف نبضه رغم محاولات إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، لكن دون جدوى.
وقد تم وضعه على أجهزة دعم الحياة، لكن بعد 19 ساعة عاد قلب الطفل للنبض مجددا، وسط ذهول الأطباء.

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