فيديو.. مزاح بالسيارة ينتهي بطريقة صادمة في نجران

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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر ممازحة قائد سيارة لصديق له في منطقة نجران، مما أدى إلى نهاية غير متوقعة.

المقطع الذي أعاد نشره موقع "العربية نت" عبر حسابه في منصة "إكس" يظهر شخصًا لم تتضح هويته يقود سيارة وهو يصدم صديقه في أحد الطرق بمنطقة نجران.

وما إن صدمه حتى ارتمى الشاب على الأرض دون معرفة طبيعة ما حدث له، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا حول خطورة المزاح بالسيارات.



العقوبات في نظام المرور



وتنص المادة 60 من نظام المرور على أنه "يعد الحادث المروري موجبًا للمسؤولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة".فيما تنص المادة 61 على أنه "تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة".وتتضمن المادة 62، أن "كل من أتلف نفس إنسان - كلاً أو بعضًا - في حادث سير متعديًا أو مفرطًا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص".بينما تلزم المادة 63 كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، وأن يبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معًا.