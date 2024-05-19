الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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"الشؤون الإسلامية" تقيم الحفل الختامي لمسابقة "إتقان" السنوية لحفظ القرآن في ماليزيا (صور)

مسابقة إتقان لحفظ القرآن - ماليزيا
الملحق الديني بسفارة المملكة يكرم الفائزين بمسابقة إتقان لحفظ القرآن في ماليزيا
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 أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بماليزيا، الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات بمسابقة إتقان الوطنية السنوية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 16.اضافة اعلان
وتنظم الوزارة هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة "إتقان" لتعليم القرآن الكريم بماليزيا.



الحفل الختامي لمسابقة حفظ القرآن السنوية في ماليزيا

 وأقيم الحفل في الجامعة الإسلامية العالمية بالعاصمة كوالالمبور، أمس السبت، بحضور الملحق الديني المكلف بسفارة المملكة في ماليزيا الدكتور عبدالإله بن علي آل الشيخ.
ونائب مدير الجامعة الإسلامية العالمية الدكتور أكمل خزيري بن عبدالرحمن، ومفتي ولاية برليس الدكتور محمد عصري زين العابدين.
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إتقان للتعليم داتو سيد محمد ناصر، والمدير المؤسس للمؤسسة الدكتور نشوان بن عبده خالد.


وعدد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الدينية ومدراء المدارس والمراكز القرآنية والأكاديميين.

173 متسابقاً في التصفيات النهائية

 وشارك في التصفيات النهائية 173 متسابقاً ومتسابقة من أصل 1200 من مختلف الولايات الماليزية، فاز منهم 54 فائزاً وفائزة، في أفرع المسابقة الأربعة: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ عشرين جزاءً، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء.


 وعبر المشاركون في المسابقة عن شكرهم للمملكة على دورها الريادي في عنايتها ورعايتها لكتاب الله وحفظته.
 وفي ختام الحفل تم تسليم الهدايا والدروع التذكارية وتكريم الفائزين والفائزات.





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