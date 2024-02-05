لوجه الله".. مواطن يخصص منتجات مزرعته "مجاناً" في تبوك

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نشرت "قناة الإخبارية" مقطع فيديو لمواطن في تبوك، خصص مزرعة صغيرة أمام منزله لتقديم "منتجاتها مجانا".





يتبرع بمنتجات مزرعته مجانا في تبوك:



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وبحسب ما رواه صاحب المزرعة "مروان العطوي"، للإخبارية، فإن بداية الفكرة كانت تقديم مياه فقط.وأضاف "العطوي" أنه مع دخول فصل الشتاء قاموا بوضع عدد من المنتجات مثل النعناع، الريحان، إكليل الجبل، الزعتر.وتابع قائلا : "وضعنا أيضا إلى الليمون، البرتقال، التين، البندورا، ونقدم هذه الأشياء لوجه الله تعالى بدون مقابل".وأضاف أن هذا الأمر يشعره بالسعادة وكان يتمنى أن يفعل أكثر من هذا، قائلا: "لو بإيدي أوقف على الشارع وأعطي الناس".



كما نوه أيضا صاحب المزرعة أنه يعمل موظفا، وعمله ليس له علاقة بالمجال الزراعي، ولكنه تطوعي وابتغاء لوجه الله.





مواطن يتربع بمنتجات مخبزه:



وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمخبز قرر صاحبه التبرع بكل منتجاته لوجه الله.وأوضح موثق الفيديو أن المخبز يقع بحي الهلال في بريدة، وقد أظهر الفيديو المخبز من الخارج وموقعه، كما صور العمل بداخله وشكل الخبز الذي ينتجه.كما ظهر أحد العمال بداخله مؤكدًا أن كل شئ سبيل لله طوال شهر رمضان.وعلق ناشر الفيديو قائلًا:" في مجتمعنا فضلاء وأخيار ولله الحمد .. رجل تصدق بمنتوج مخبز في رمضان طيلة الشهر وذلك بمدينة بريدة.. دعواتنا له بالقبول والخلف المبارك".وأشاد المغردون بما قام به صاحب المخبز، داعين له بالخير وأن يحتذي به كل مقتدر على إطعام الطعام.