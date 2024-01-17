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دخل للصلاة فلم يجد مكانا في الصفوف.. هل يصلي منفردًا خلف الصف؟

صالح الفوزان
صالح الفوزان
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال وجه له من قبل شخص، يتساءل فيه عن حكم صلاته إذا صلى منفردا خلف الصف.

حكم صلاة المنفرد خلف الصف:اضافة اعلان

وقال الشيخ الفوزان إن صلاته غير صحيحة لورود النص في ذلك، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره بالإعادة، أيضا قال صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لفذ خلف الصف".. والفذ هو المنفرد.

وأوضح الشيخ الفوزان أيضا أن المأموم إذا أراد الصلاة دخل مع المأمونين فإن لم يجد مكانا، دخل عن يمين الإمام إن أمكن، فإن لم يجد انتظر حتى يدخل معه أحد في صف وهو في ذلك كله معذور.

حكم من يقيم مع أهله وهم لا يصلون:


وفي وقت سابق أوضح الشيخ الفوزان، الحكم والواجب على من يقيم مع أهله وهم لا يصلون.

وقال الشيخ الفوزان، ردا على سؤال ورد فيه "ما الواجب على من يقيم مع أهله وهم لا يصلون وقد فعل كل ما في وسعه بالنصح والأمر بالمعروف وما إلى ذلك؟".
 وأجاب الشيخ الفوزان بقوله: "في هذه الحالة وإن كان المقصود بالأهل هنا الزوجة، وقد استنفذ هذا الشخص كل ما في وسعه ليأمرهم بالصلاة ولكن دون استجابة، ففي هذه الحالة عليه فراقها".

فراق الأهل إن استطاع:


وتابع الشيخ الفوزان "ولكن إن كان المقصود بالأهل هنا أقاربه الذين يسكن أو يقيم معهم كالوالد والوالدة أو الأخ والأخت، فعليه أن يأمرهم بالمعروف ويتخذ كل السبل حتى يصلوا فرض ربهم". 
وختم الشيخ صالح الفوزان بقوله : "إن فعل كل ما في وسعه، وأبوا ففي هذه الحالة عليه فراقهم إن استطاع ذلك، والله أعلم"

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