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لن تصدق ما يفعله كوب من "حليب الإبل" لمرضى السكري

حليب الإبل
أرشيفية
أ أ
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كشفت أخصائية التغذية د.إجلال الجلال، عن مدى تأثير تركيبة حليب الإبل على مرضى السكري وهشاشة العظام ومرضى القلب.

تأثير حليب الإبل على مرضى السكري:اضافة اعلان

وأوضحت عبر استضافة لها  في برنامج "صباح السعودية"، أن الدراسات أثبتت أن حليب الإبل يحفز هرمون الأنسولين، وهو مفيد لمن يعانون من مرض السكر من النوع الثاني.

وتابعت في حديثها: هذا الحليب يمنع حدوث حساسية الأنسولين، والكوب الواحد من حليب الإبل يعطي الشخص من 90 لـ 100 كالوري.

 وحول تأثير حليب البقر قالت : هو كامل الدسم يعطي 150 كالوري، وقليل الدسم 120، أما منزوع الدسم يعطي 90 كالوري".

ونوهت الجلال أن حليب الإبل ليس منزوع الدسم وبه دهون ويعطي فوائد كثيرة والكوليسترول به قليل، ومفيد أيضا لمرضى القلب.

وأضافت في حديثها الكالسيوم الموجود بحليب الإبل أعلى من الموجود بحليب البقر والغنم، ولذلك فهو مفيد لمن يعانون من هشاشة العظام.

منع وجود الأمراض بين الإبل:

وفي وقت سابق نصح الإرشاد الزراعي بتنظيف حظائر الإبل بشكل مستمر وذلك منعا لوجود أمراض بينها.
وأضاف في مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس":  للحد من انتشار الأمراض بين الإبل  احرص على الاهتمام بنظافة الحظائر باستمرار.

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