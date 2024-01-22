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استجاب لمكالمة طفلة وأنقذ أمها.. عمل بطولي للمسعف عبد الله المطيري (تفاصيل)

المسعف
المسعف البطل
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حظيت قصة المسعف عبد الله المطيري بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيامه بعمل بطولي، حيث استجاب لمكالمة طفلة، والتي تسببت في إنقاذ أمها المريضة.اضافة اعلان

المسعف عبد الله المطيري:


وكانت وزارة الصحة قد نشرت مقطع فيديو عن العمل المشرف للمسعف المطيري، وعلقت عليه بالقول : " استجابته لمكالمة طفلة تنقذ أمها .. المسعف عبدالله المطيري من الهلال الأحمر يمثّل قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف .. نموذج للممارسين الصحيين الذين يؤدون مهام أعمالهم اليومية بكل إنسانية ليعيش المجتمع بخير".

إشادة وتكريم للمسعف عبد الله المطيري:


وفي تفاصيل الواقعة، فقد نشر حساب وزارة الصحة على حسابها الرسمي في منصة "إكس" فيديو عن قصة بلاغ لطفلة أنقذت أمها.

 وقد دارت مكالمة مسجلة وحقيقية بين المسعف والطفلة، قالت فيها: "ماما تعبانة وطاحت وما قاعدة تتكلم". 

وطلب المسعف حينها إرسال موقعهم عبر واتساب، والبقاء على الاتصال حتى وصول الإسعاف لمنزلهم.

وزير الصحة يشيد بالمسعف عبد الله المطيري:


من جانبه أثنى وزير الصحة فهد الجلاجل على دور المرحل الطبي عبدالله دعيج المطيري، قائلا: "عيني وأعين الحاضرين دمعت تأثرًا بالموقف الإنساني".

 كما أشار إلى أن الإتقان والشغف يساعداننا في الوصول لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

أيضا نشرت هيئة التخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "لكل ممارسٍ رحلةٌ وقصةٌ في الشغف والإتقان والتعاطف، هدفنا أن تُروى وتُحكى لتخلّد إلهاماً للحاضر والمستقبل.. نفخر بـ ‎عبدالله المطيري وبأبطال الصحة في كل قطاع صحي.

أيضا علق الدكتور مالك المطيري – استشاري سمنة- قالا : " بعيداً عن ما فعله المسعف عبدالله المطيري من احترافية عالية من خلال بذل كل الجهود للوصول للحالة بأقصى سرعة ممكنة.. شدني كمية التعاطف الإنساني يحق لناء أن نفخر جميعاً بجميع الممارسيين الصحيين الذين لا يخذلون مجتمعهم ولله الحمد فشكراً لهم جميعاً وقواكم الله".

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