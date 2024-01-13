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لن تصدق.. ثعبان شديد السمية يفاجئ امرأة في خزانة الملابس!

ثعبان
ثعبان
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تفاجأت سيدة في أستراليا بعثورها على واحد من أكثر أنواع الثعابين سميّة في العالم بدرج الملابس الخاص بابنها.

الثعبان "البني الشرقي":اضافة اعلان

وقال صائد الثعابين في ملبورن، مارك بيلي، إنه استدعي إلى منزل حيث عثرت امرأة على الثعبان الذي يعرف باسم "البني الشرقي".

وحسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن بيلي، فإن الثعبان كان بطول 5 أقدام، واختبأ في أحد أدراج الملابس الداخلية لابن السيدة والذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

ونشر بيلي مقطع فيديو يظهر لحظة فتحه للدرج ومشاهدته للثعبان الذي يصنّف على أنه ثاني أكثر أنواع الأفاعي سميّة في العالم.

ورجّح بيلي أن يكون الثعبان قد وصل إلى الدرج بعدما اختبأ ضمن الملابس التي جمعتها السيدة من خارج المنزل، حيث كانت تجففها تحت أشعة الشمس.

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