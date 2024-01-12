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خطيب المسجد الحرام: الله خلق الكون بإتقان.. وهذه أهم مظاهره (فيديو)

الشيخ ماهر المعيقلي
الشيخ ماهر المعيقلي
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تحدث خطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي، عن مظاهر الجمال في خلق الله للكون، داعيًا إلى التأمل والتفكر في صنعه سبحانه.اضافة اعلان
وقال المعيقلي في خطبة الجمعة اليوم: "خلق الله هذا الكون بجمال وجلال وإتقان وكمال بزينة تسترعي النظر، وجمال يستدعي التفكر، لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي أسراره".
"أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ* وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ* تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ* وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ*  وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ  نَّضِيدٌ".

آيات بينات على إتقان الخالق

وأضاف: "فالكون بسمائه وأرضه، وكواكبه ونجومه، وليله ونهاره، وشمسه وقمره، آيات بينات على إتقان الخالق جل وعلا".
"وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ*  وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ* لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ".

آثار خلق الله

وتابع خطيب المسجد الحرام: "كلما تدبرنا آثار خلقه، نرى التقدير بميزان، والحساب بإتقان، وصدق الله إذ يقول "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ".
وأردف المعيقلي، قائلاً: "فأحسن سبحانه خلقه وجودّه وأتقنه وجعله بديعًا في هيئته وخلقه ووظيفته، فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى بما تقتضيه حكمة العلي الأعلى، ولو اجتهد الباحث المدقق ليجد خللاً في صنعة الخالق لرجع إليه جهده صاغرًا ذليلاً كليلاً ضعيفًا".

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