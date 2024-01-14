الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

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"فليكرم ضيفه".. مواطنون يفتحون أبوابهم 24 ساعة بالقصيم لإكرام الضيوف

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المواطنون الكرماء
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حثّت الشريعة على تقدير وإكرام الضيف، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه".

إكرام الضيوف بالقصيم:اضافة اعلان

وفي هذا الصدد وروح تطبيق السنة المطهرة، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي،  قيام أهالي من قرية جبة بمنطقة حائل، بعدم تركيب أبواب لمنازلهم مجالسهم وفتحها على مدار اليوم، لاستقبال الضيوف وإكرامهم.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، جميع بيوت المنطقة بدون أبواب على مجالسها، حيث يتم استقبال الضيوف بالبخور للتطيب، والنار مشتعلة تعبيرًا عن كرم الضيوف وحسن استقبالهم.

ويقول أحد أهالي المنطقة، إنهم يتركون مجالسهم بدون أبواب، حتى إذا جاء الضيف دخل إلى المجلس مباشرة، دون انتظار أو السؤال عن صاحبه.

أيضا قام موثق مقطع الفيديو، بعمل جولة بسيارته، بين منازل المنطقة، وظهرت جميعها بدون أبواب، ودخل إلى أحد المجالس ولم يكن صاحبه متواجد بها.

موقف مبهر لمواطن برفحاء:

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو قيام مواطن باستضافة شخصين تبين أنهما من الرحالة الروس، حيث داهمتهما الأمطار في محافظة رفحاء.

وبحسب مقطع فيديو نشرته "العربية"، حينها كشف المواطن عبد العزيز الثنيان، تفاصيل استضافته رحالين اثنين من روسيا بعدما داهمتهما الأمطار قرب محافظة رفحاء أثناء رحلتهما سيرا على الأقدام من أبوظبي وكانا في طريقهما إلى العلا.

وأوضح الثنيان أنه يعيش في رفحاء ويعمل في الشرقية، وأثناء عودته من العمل لقضاء إجازته، تصادف هطول أمطار غزيرة، ووجد شخصين يقفان على جانب الطريق.

وأضاف أنهما طلبا منه توصيلهما إلى رفحاء، مشيرا إلى أنهما رحالة يسيران على الأقدام، وأنه استضافهما في مخيم ، وقدم لهما العشاء، وناما داخل المخيم.


فيما قال سائح روسي: " اسمي رومان من روسيا وأسافر مع صديقي مارك"، مشيرا إلى أنهما سافرا من روسيا إلى أبوظبي وذهبا عن طريق البر إلى رفحاء، وسيكملان إلى حائل والعلا بقية رحلتهما.

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