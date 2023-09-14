كارثة بهذه الدولة.. هروب 70 تمساحا بسبب الأمطار الغزيرة

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في حادثة نادرة الوقوع، تمكن أكثر من 70 تمساحًا من الهروب في مزرعة تماسيح في جنوب الصين.





هروب تماسيح بالصين :

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أسود تهاجم تمساحا:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد تمكن عشرات التماسيح من الهروب، بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.وقد تمت الحادثة في جنوب الصين بعدما تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة استمرت لعدة أيام.وكان منسوب المياه قد ارتفع في بحيرة قريبة من المزرعة مما أتاح للتماسيح الفرصة للهروب.وبالرغم من الحادثة غير المألوفة، تمكنت السلطات من الإمساك بما لا يقل عن 69 تمساحًا كبيرًا و6 تماسيح صغيرة في المزرعة.وجاء ذلك بفضل جهود قوات الطوارئ التي تم إرسالها لتعقب والقبض على التماسيح الهاربة باستخدام معدات السونار والوسائل التكنولوجية الحديثة.وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو متداول، بعض الأسود وهي تهاجم تمساحا عدة مرات بشكل شرس، وكيف يحاول أحد الأسود جر الحيوان الزاحف من قدميه.وفي النهاية، تمكن التمساح من الهرب، حيث سبح بعيدا وتحركت الأسود واستلقت وكأن شيئا لم يحدث.